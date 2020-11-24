Выборы в США: в штате Мичиган подтвердили победу Байдена
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В штате Мичиган бывший вице-президент США и кандидат на пост президента Джо Байден официально получил 16 голосов коллегиумов выборщиков. Об этом сообщает “Голос Америки”, передает УНН.
Отмечается, что в понедельник представители избирательной комиссии Мичигана огласили победителем Джо Байдена в штате, который набрал на 154 тысяч голосов больше, чем его соперник — действующий президент США Дональд Трамп.
Члены комиссий штата, проверяющие точность результатов выборов, в которые входят два республиканца и два демократа, подтвердили итоги президентских выборов. За это проголосовало 3 члена комиссии, и один воздержался.
По законам штата Мичиган, Байден претендует на все 16 голосов выборщиков.
Добавляется, что Байден в Мичигане опережает действующего президента США на 2,8% — больше, чем в других штатах, где Трамп оспаривает результаты выборов — Джорджии, Аризоне, Висконсине и Пенсильвании.
Как сообщал УНН, в США начался процесс передачи власти Байдену.