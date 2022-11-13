Вибори в НОК: Гутцайт не прийшов на дебати с Беленюком

Деталі

Дебати мали розпочатися о 12:00, однак на них з‘явився лише один з кандидатів - Жан Беленюк. Гутцайт ніяк не прокоментував свою відмову від дебатів, тому чому міністр вирішив їх проігнорувати - невідомо. Однак ведучий вирішив не зупиняти захід і продовжив спілкування лише з Беленюком, а питання до Гутцайта так і залишилися без відповіді.

Нагадаємо

Під час презентації своєї передвиборчої програми Жан Беленюк викликав Вадима Гутцайта на публічні дебати на Олімпійську базу «Конча-Заспа».

Додамо

Вибори нового Президента Національного Олімпійського комітету відбудуться 17 листопада під час XXXVII звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України. На цю посаду претендують троє кандидатів: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, олімпійський чемпіон Жан Беленюк та директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський. Останні 17 років НОК очолював Сергій Бубка, який цього року відмовився від участі у виборах.