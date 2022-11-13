Выборы в НОК: Гутцайт не пришел на дебаты с Беленюком

Детали

Дебаты должны были начаться в 12:00, однако на них явился только один из кандидатов – Жан Беленюк. Гутцайт никак не прокомментировал свой отказ от дебатов, почему министр решил их проигнорировать – неизвестно. Однако ведущий решил не останавливать мероприятие и продолжил общение только с Беленюком, а вопросы к Гутцайту так и остались без ответа.

Напомним

Во время презентации своей предвыборной программы Жан Беленюк вызвал Вадима Гутцайта на публичные дебаты на Олимпийскую базу «Конча-Заспа».

Добавим

Выборы нового Президента Национального Олимпийского комитета состоятся 17 ноября в ходе XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины. На эту должность претендуют три кандидата: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, олимпийский чемпион Жан Беленюк и директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский. Последние 17 лет НОК возглавлял Сергей Бубка, отказавшийся в этом году от участия в выборах.