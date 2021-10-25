Вибори в Харкові: Терехов витрачає гроші харків'ян на власний піар - ОПОРА

Так, спостерігачі зафіксували низку матеріалів з ознаками політичного піару на користь Терехова, та матеріали з ознаками “чорного піару” щодо його конкурентів на сайті комунального підприємства “Газета “Харьковские известия”.

В ОПОРІ вбачають у таких публікаціях прояви використання адміністративного ресурсу.

“Сайт “Харьковские известия”, який фінансується за кошти міського бюджету, адже лише у 2021 році на діяльність КП “Газета „Харьковские известия“ з бюджету запланували виділили понад 15 млн грн, часто публікує інформацію, яке у позитивному ключі відображає діяльність Ігоря Терехова. У той же час, це видання регулярно розміщувало матеріали з негативною інформацією щодо політичних конкурентів Терехова.

Так, ми фіксували інформацію з елементами „чорного піару“ стосовно кандидата у міські голови Михайла Добкіна, а також відносно народної депутатки Юлії Світличної, коли вона ще була потенційною кандидаткою”, — коментує координатор ОПОРИ у Харківській області Микола Зінченко.

Також в ОПОРі навели приклади позитивних публікацій стосовно Терехова. Вони мають назви: “Харьковчане обращаются — Игорь Терехов решает вопросы (видео)”, “У харьковских школьников правильные каникулы (фото + видео)”. В останньому матеріалі коментар Терехова зайняв майже стільки ж часу, скільки і решта сюжету про відкриття спортивного майданчика, помітили в ОПОРІ.

До матеріалів з елементами “чорного піару” належить, серед іншого, публікація під назвою: “Добкин хочет отдать на откуп бизнесменам коммунальное хозяйство Харькова”. Ще в одному матеріалі Добкіна звинуватили у проведенні кампанії на “брудні гроші”.

“Останній матеріал про Добкіна вийшов з маніпулятивним заголовком: “Запустить фейк о поддержке Добкина ОПЗЖ мог Лесик?”, — фіксують спостерігачі, додаючи, що подібна тенденціозність має ознаки використання сайту комунального підприємства у передвиборчій боротьбі.

До теми

Критики вважають, що Терехов використовує бюджетні гроші і адмінресурс для особистого піару напередодні виборів мера Харкова, які відбудуться 31 жовтня.

Політологи прогнозують два тури, де ймовірними суперниками будуть Ігор Терехов і Михайло Добкін.