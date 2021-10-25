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Выборы в Харькове: Терехов тратит деньги харьковчан на собственный пиар - ОПОРА

Киев • УНН

 • 20264 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. И. о. мэра Харькова Игорь Терехов пиарится перед выборами за счет городского бюджета. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

Выборы в Харькове: Терехов тратит деньги харьковчан на собственный пиар - ОПОРА

Так, наблюдатели зафиксировали ряд материалов с признаками политического пиара в пользу Терехова, и материалы с признаками “черного пиара” относительно его конкурентов на сайте коммунального предприятия “Газета “Харьковские известия”.

В ОПОРЕ видят в следующих публикациях проявления использования административного ресурса.

“Сайт “Харьковские известия”, который финансируется за средства городского бюджета, ведь только в 2021 году на деятельность КП “Газета „Харьковские известия“ из бюджета запланировали выделили более 15 млн грн, часто публикует информацию, которая в позитивном ключе отражает деятельность Игоря Терехова. В то же время, это издание регулярно размещало материалы с отрицательной информацией о политических конкурентах Терехова.

Да, мы фиксировали информацию с элементами „черного пиара“ в отношении кандидата в мэры Михаила Добкина, а также относительно народного депутата Юлии Светличной, когда она еще была потенциальным кандидатом”, — комментирует координатор ОПОРЫ в Харьковской области Николай Зинченко.

Также в ОПОРЕ привели примеры положительных публикаций о Терехове. Они имеют названия: “Харьковчане обращаются — Игорь Терехов решает вопросы (видео)”, “У харьковских школьников правильные каникулы (фото + видео)”. В последнем материале комментарий Терехова занял почти столько же времени, сколько и остальной сюжет об открытии спортивной площадки, заметили в ОПОРЕ.

К материалам с элементами “черного пиара” принадлежит, среди прочего, публикация под названием “Добкин хочет отдать на откуп бизнесменам коммунальное хозяйство Харькова”. Еще в одном материале Добкина обвинили в проведении кампании на “грязные деньги”.

“Последний материал о Добкине вышел с манипулятивным заголовком: “Запустить фейк о поддержке Добкина ОПЗЖ мог Лесик?”, — фиксируют наблюдатели, добавляя, что подобная тенденциозность имеет признаки использования сайта коммунального предприятия в предвыборной борьбе.

К теме

Критики считают, что Терехов использует бюджетные деньги и админресурс для личного пиара накануне выборов мэра Харькова, которые состоятся 31 октября.

Политологи прогнозируют два тура, где вероятными соперниками будут Игорь Терехов и Михаил Добкин.

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