Выборы в Харькове: Терехов тратит деньги харьковчан на собственный пиар - ОПОРА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. И. о. мэра Харькова Игорь Терехов пиарится перед выборами за счет городского бюджета. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
Так, наблюдатели зафиксировали ряд материалов с признаками политического пиара в пользу Терехова, и материалы с признаками “черного пиара” относительно его конкурентов на сайте коммунального предприятия “Газета “Харьковские известия”.
В ОПОРЕ видят в следующих публикациях проявления использования административного ресурса.
“Сайт “Харьковские известия”, который финансируется за средства городского бюджета, ведь только в 2021 году на деятельность КП “Газета „Харьковские известия“ из бюджета запланировали выделили более 15 млн грн, часто публикует информацию, которая в позитивном ключе отражает деятельность Игоря Терехова. В то же время, это издание регулярно размещало материалы с отрицательной информацией о политических конкурентах Терехова.
Да, мы фиксировали информацию с элементами „черного пиара“ в отношении кандидата в мэры Михаила Добкина, а также относительно народного депутата Юлии Светличной, когда она еще была потенциальным кандидатом”, — комментирует координатор ОПОРЫ в Харьковской области Николай Зинченко.
Также в ОПОРЕ привели примеры положительных публикаций о Терехове. Они имеют названия: “Харьковчане обращаются — Игорь Терехов решает вопросы (видео)”, “У харьковских школьников правильные каникулы (фото + видео)”. В последнем материале комментарий Терехова занял почти столько же времени, сколько и остальной сюжет об открытии спортивной площадки, заметили в ОПОРЕ.
К материалам с элементами “черного пиара” принадлежит, среди прочего, публикация под названием “Добкин хочет отдать на откуп бизнесменам коммунальное хозяйство Харькова”. Еще в одном материале Добкина обвинили в проведении кампании на “грязные деньги”.
“Последний материал о Добкине вышел с манипулятивным заголовком: “Запустить фейк о поддержке Добкина ОПЗЖ мог Лесик?”, — фиксируют наблюдатели, добавляя, что подобная тенденциозность имеет признаки использования сайта коммунального предприятия в предвыборной борьбе.
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Критики считают, что Терехов использует бюджетные деньги и админресурс для личного пиара накануне выборов мэра Харькова, которые состоятся 31 октября.
Политологи прогнозируют два тура, где вероятными соперниками будут Игорь Терехов и Михаил Добкин.