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Вибори у Німеччині: лідер соціал-демократів готовий до коаліції з "зеленими" та закликав ХДС/ХСС "піти в опозицію"

Київ • УНН

 • 25641 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Громадяни Німеччини чітко продемонстрували, кого хочуть бачити в наступному уряді, блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) повинен піти в опозицію. Про це заявив у понеділок в Берліні кандидат у канцлери від Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц, пише УНН.

Деталі

“Три партії посилилися — соціал-демократи, „зелені“ і вільні демократи. Громадяни визначили чіткий мандат — ці три партії повинні увійти в наступний уряд”, — сказав він. “ХДС/ХСС не повинні бути в кабміні, вони повинні піти в опозицію”, — додав Шольц.

За попередніми офіційними даними ЦВК ФРН, Соціал-демократична партія Німеччини отримує найбільшу кількість голосів — 25,7%. Консерваторів підтримали 24,1%, що є найгіршим для них результатом в історії. Математично ці сили могли б сформувати коаліцію між собою, однак Шольц вперше відкрито виключив такий розвиток подій.

Штаб соціал-демократів після перемоги на виборах:

Соціал-демократична партія Німеччини і України

За думку партії, країни-сусіди Євросоюзу відчувають зростаючий тиск третіх країн як на півдні, так і на сході. ЄС повинен протиставити цьому “концептуально нову європейську зовнішню політику по відношенню до країн-сусідів ЄС”.

В інтересах Німеччини та Європи було б “спільно з Росією просунутися у вирішенні питань загальної безпеки, роззброєння і контролю над озброєннями, а також клімату, сталого розвитку, енергетики і боротьби з пандеміями”. Але відносини Європи і Росії занадто часто зазнають тяжких випробувань: це і “анексія Криму в порушення міжнародного права”, і “підтримка сепаратистів в Східній Україні”, і “кібератаки на німецький Бундестаг”, і “використання в боротьбі з політичними противниками бойової хімічної речовини „Новачок“, визнаної міжнародним співтовариством неприпустимим до застосування”. Росія постійно порушує міжнародне право. СДПН проте налаштована (“при всій належній критиці”) на діалог і співпрацю. “Мир в Європі можливий тільки разом з Росією, а не проти неї”.

Значні контакти з громадянським суспільством необхідно підтримувати. СДПН виступає за спрощення візового режиму для молодіжного обміну. Вона прагне до вироблення “нової європейської східної політики”, яка повинна складатися в “єдиному, послідовному курсі Євросоюзу по відношенню до Росії”. Необхідна передумова — готовність до конструктивного діалогу з боку самої Росії. “Це стосується і того, що шлях до мирного вирішення конфлікту в Україні і подальше закінчення санкційного режиму лежить через виконання Мінських угод”.

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