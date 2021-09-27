Выборы в Германии: лидер социал-демократов готов к коалиции с "зелеными" и призвал ХДС/ХСС "уйти в оппозицию"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Граждане Германии четко продемонстрировали, кого хотят видеть в следующем правительстве, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) должен уйти в оппозицию. Об этом заявил в понедельник в Берлине кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц, пишет УНН.
Детали
“Три партии усилились — социал-демократы, „зеленые“ и свободные демократы. Граждане определили четкий мандат — эти три партии должны войти в следующее правительство”, — сказал он. “ХДС/ХСС не должны быть в кабмине, они должны уйти в оппозицию”, — добавил Шольц.
По предварительным официальным данным ЦИК ФРГ, Социал-демократическая партия Германии получает наибольшее число голосов — 25,7%. Консерваторов поддержали 24,1%, что является худшим для них результатом в истории. Математически эти силы могли бы сформировать коалицию между собой, однако Шольц впервые открыто исключил такое развитие событий.
Штаб социал-демократов после победы на выборах:
Социал-демократическая партия Германии и Украина
По мнению партии, страны-соседи Евросоюза испытывают растущее давление третьих стран как на юге, так и на востоке. ЕС должен противопоставить этому “концептуально новую европейскую внешнюю политику в отношении стран-соседей ЕС”.
В интересах Германии и Европы было бы “совместно с Россией продвинуться в решении вопросов общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, а также климата, устойчивого развития, энергетики и борьбы с пандемиями”. Но отношения Европы и России слишком часто подвергаются тяжким испытаниям: это и “аннексия Крыма в нарушение международного права”, и “поддержка сепаратистов в Восточной Украине”, и “кибератаки на немецкий Бундестаг”, и “использование в борьбе с политическими противниками боевого химического вещества „Новичок“, признанного международным сообществом недопустимым к применению”. Россия постоянно нарушает международное право. СДПГ тем не менее настроена (“при всей должной критике”) на диалог и сотрудничество. “Мир в Европе возможен только вместе с Россией, а не против нее”.
Значимые контакты с гражданским обществом необходимо поддерживать. СДПГ выступает за упрощение визового режима для молодежного обмена. Она стремится к выработке “новой европейской восточной политики”, которая должна состоять в “едином, последовательном курсе Евросоюза по отношению к России”. Необходимая предпосылка — готовность к конструктивному диалогу со стороны самой России. “Это касается и того, что путь к мирному разрешению конфликта в Украине и последующее окончание санкционного режима лежит через выполнение Минских соглашений”.