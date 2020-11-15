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Вибори у Молдові: на межі з Придністров'ям освистали спостерігача з РФ, сталися сутички з поліцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. У селищі Варниця на межі з Придністров'ям у день другого туру виборів президента Молдови, 15 листопада, сталися сутички мітингувальників за участю силовиків. Про це повідомляє молдовське видання News Maker, передає УНН.

Як зазначає видання, на тлі повідомлень про підкупи і підвезення виборців, у Варниці почали зупиняти автівки і питати водіїв і пасажирів, куди вони направляються. Протестувальники стверджують, що у них немає часу чекати поліцію, "інакше всю країну продадуть".

Так, у Варниці спробували перекрити дорогу до виборчих дільниць, які відкрили для жителів Придністров'я. За їх словами, вони хочуть запобігти організованому підвезенню виборців. Між мітингувальниками і виборцями з Придністров'я відбуваються бійки. Поліція намагається їх заспокоїти. Поліцейські прибули до Варниці в екіпіровці. Вони відтіснили протестувальників, пише видання.

Так, вказано, що мітингувальників відтіснили з дороги. Ті кричать, що поліція діє проти своїх громадян. І що вони "шайка Додона". Один з мітингувальників показав, що хтось із поліцейських зачепив його електрошоком. Мітингувальники кричать: "Рушіне!" (Ганьба!), пише видання.

Водночас, видання Point.md вказує, що конфлікти між громадянами, які приїхали з Бендер на голосування і місцевими жителями, а також ветеранами, що стежать за потоком машин, спалахують на пункті пропуску.

"У певний момент обстановка загострилася до такого ступеня, що було потрібно втручання поліції, щоб заспокоїти конфліктуючі сторони. Поліцейські сформували кордон між двома групами", - пише Point.md.

Окрім того, у Варниці освистали спостерігача з РФ.

"Давай до побачення". У Варниці освистали спостерігача з СНД, депутата з Росії Артема Турова. З натовпу ще кричали, щоб "взяв з собою Додона", обзиваючи "окупантом". Своєю чергою спостерігач просив повідомляти про порушення, в тому числі про заборонені підвезення, обіцяючи, що всі порушення спостерігачі зафіксують. Потім депутат від PAS Ігор Гросу підійшов до Турова і попросив Турова "не провокувати своєю присутністю", - пише видання.

При цьому у ЦВК країни вказують, що у другому турі виборів відзначається масова мобілізація, пише Noi.md.

До 12 години до виборчих урн прийшли 22,6% виборців. "Представники ЦВК стверджують, що у другому турі президентських виборів спостерігається масова мобілізація серед виборців, як в країні, так і за кордоном", - пише видання.

Станом на 14 годину явка вже сягає 33,2%.

У Молдові 1 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Переможця не визначили і призначили другий тур на 15 листопада. У нього вийшли екс-прем'єр-міністр країни Майя Санду і чинний президент Ігор Додон.

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