Выборы в Молдове: на границе с Приднестровьем освистали наблюдателя из РФ, произошли столкновения с полицией

Как отмечает издание, на фоне сообщений о подкупах и подвозе избирателей, в Варнице начали останавливать машины и спрашивать водителей и пассажиров, куда они направляются. Протестующие утверждают, что у них нет времени ждать полицию, "иначе всю страну продадут".

Так, в Варнице попытались перекрыть дорогу к избирательным участкам, которые открыли для жителей Приднестровья. По их словам, они хотят предотвратить организованный подвоз избирателей. Между митингующими и избирателями из Приднестровья происходят драки. Полиция пытается их успокоить. Полицейские прибыли в Варницу в экипировке. Они оттеснили протестующих, пишет издание.

Так, указано, что митингующих оттеснили с дороги. Те кричат, что полиция действует против своих граждан. И что они "шайка Додона". Один из митингующих показал, что кто-то из полицейских задел его электрошоком. Митингующие кричат: "Рушине!" (Позор!), пишет издание.

В то же время, издание Point.md указывает, что конфликты между гражданами, приехавшими из Бендер на голосование и местными жителями, а также ветеранами, следящими за потоком машин, вспыхивают на пункте пропуска.

"В определенный момент обстановка накалилась до такой степени, что потребовалось вмешательство полиции, чтобы успокоить конфликтующие стороны. Полицейские сформировали границу между двумя группами", - пишет Point.md.

Кроме того, в Варнице освистали наблюдателя из РФ.

"Давай до свидания". В Варнице освистали наблюдателя из СНГ, депутата из России Артема Турова. Из толпы еще кричали, чтобы "взял с собой Додона", обзывая "оккупантом". В свою очередь наблюдатель просил сообщать о нарушениях, в том числе о запрещенных подвозах, обещая, что все нарушения наблюдатели зафиксируют. Затем депутат от PAS Игорь Гросу подошел к Турову и попросил Турова "не провоцировать своим присутствием", - пишет издание.

При этом в ЦИК страны указывают, что во втором туре выборов отмечается массовая мобилизация, пишет Noi.md.

К 12:00 к избирательным урнам пришли 22,6% избирателей. "Представители ЦИК утверждают, что во втором туре президентских выборов наблюдается массовая мобилизация среди избирателей, как в стране, так и за рубежом", - пишет издание.

По состоянию на 14 часов явка уже достигает 33,2%.

В Молдове 1 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Победителя не определили и назначили второй тур на 15 ноября. В него вышли экс-премьер-министр страны Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.