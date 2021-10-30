Вибори у Харкові: у Терехова придумали вакцинувати харків'ян прямо на дільницях

Щепитися всі охочі зможуть з 9:00 до 18:00. У наявності у медичних бригад будуть вакцини “Coronavac”, “Pfizer”, “AstraZeneca”, зазначається у повідомленні.

“У Харкові останніми днями на добу в середньому вакцинуються близько 8 тисяч жителів. Наше завдання — зробити все, щоб ця цифра зростала. Тому звертаємося до всіх харків’ян із проханням не лише активно голосувати, а й подбати про своє здоров’я та здоров’я близьких. Це необхідно для формування колективного імунітету. Лише колективний імунітет зможе зупинити пандемію”, — заявила заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

Додамо, шо міськраду на сьогодні очолює Ігор Терехов, який балотується у мери.

Доповнення

Епідеміологи не радять вакцинуватися у місцях масового скупчення без попереднього огляду у лікаря.

“Людина, перш ніж пройти курс вакцинації, повинна бути оглянута адекватно лікарем, який прийме рішення — допустимо чи ні щеплення. Бо можуть бути дуже серйозні наслідки”, — каже епідеміолог Наталія Виноград.

Разом з тим, в ОПОРІ наголошують, що влада не може встановлювати додаткові умови відвідування виборчих дільниць, зокрема наявність “ковідних” документів. Тож, будь-які обмеження будуть розцінені як порушення конституційних прав громадян.