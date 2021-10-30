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Выборы в Харькове: у Терехова придумали вакцинировать харьковчан прямо на участках

Киев • УНН

 • 19460 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В Харькове в день выборов 31 октября откроется 41 пункт вакцинации на избирательных участках, сообщает горсовет, передает УНН.

Выборы в Харькове: у Терехова придумали вакцинировать харьковчан прямо на участках

Привиться все желающие смогут с 9:00 до 18:00. В наличии у медицинских бригад будут вакцины "Coronavac", "Pfizer", "AstraZeneca", отмечается в сообщении.

“В Харькове в последние дни в сутки в среднем вакцинируются около 8 тысяч жителей. Наша задача сделать все, чтобы эта цифра росла. Поэтому обращаемся ко всем харьковчанам с просьбой не только активно голосовать, но и позаботиться о своем здоровье и здоровье близких. Это нужно для формирования коллективного иммунитета. Только коллективный иммунитет сможет остановить пандемию”, - заявила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

Добавим, что горсовет на сегодня возглавляет Игорь Терехов, который баллотируется в мэры.

Дополнение

Эпидемиологи не советуют вакцинироваться в местах массового скопления без предварительного осмотра у врача.

“Человек, прежде чем пройти курс вакцинации, должен быть осмотрен адекватно врачом, который примет решение — допустима или нет прививка. Потому что могут быть очень серьезные последствия", – говорит эпидемиолог Наталья Виноград.

Вместе с тем, в ОПОРЕ отмечают, что власти не могут устанавливать дополнительные условия посещения избирательных участков, в частности наличие "ковидных" документов. Следовательно, любые ограничения будут расценены как нарушение конституционных прав граждан.

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