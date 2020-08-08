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19 березня, 18:42 • 37525 перегляди

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Вибори у Білорусі: у всіх містах пройдуть акції "Руки перемен" під пісні групи "Кіно"

Вибори у Білорусі: у всіх містах пройдуть акції "Руки перемен" під пісні групи "Кіно"

Київ • УНН

 • 15999 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сьогодні у всіх містах Білорусі пройде акція "Руки перемен", під пісні групи "Кіно". Про це повідомляє УНН з посиланням на білоруські Telegram-канали.

"Сьогодні о 19:00 на центральних вулицях ваших міст відбудеться акція "Руки перемен". Просто виїжджаємо на головні вулиці своїх міст, сигналимо, вмикаємо пісню Віктора Цоя "Перемен" і з вікон своїх авто показуємо руки з білою стрічкою. Створимо атмосферу свободи в своєму місті, покажемо, що ми - сила, що зміни - це те, що вже не зупинити!" - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Мінську на проспекті Незалежності - центральній вулиці міста - влаштували акцію на підтримку двох звукооператорів, яких посадили на 10 діб за те, що вони включили пісню Віктора Цоя "Перемен!" на концерті, організованому владою.

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