Вибори у Білорусі: у всіх містах пройдуть акції "Руки перемен" під пісні групи "Кіно"

"Сьогодні о 19:00 на центральних вулицях ваших міст відбудеться акція "Руки перемен". Просто виїжджаємо на головні вулиці своїх міст, сигналимо, вмикаємо пісню Віктора Цоя "Перемен" і з вікон своїх авто показуємо руки з білою стрічкою. Створимо атмосферу свободи в своєму місті, покажемо, що ми - сила, що зміни - це те, що вже не зупинити!" - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Мінську на проспекті Незалежності - центральній вулиці міста - влаштували акцію на підтримку двох звукооператорів, яких посадили на 10 діб за те, що вони включили пісню Віктора Цоя "Перемен!" на концерті, організованому владою.