Выборы в Беларуси: во всех городах пройдут акции “Руки перемен” под песни группы “Кино”
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Сегодня во всех городах Беларуси пройдет акция “Руки перемен”, под песни группы "Кино". Об этом сообщает УНН со ссылкой на беларусские Telegram-каналы.
“Сегодня в 19:00 на центральных улицах ваших городов состоится акция „Руки перемен“. Просто выезжаем на главные улицы своих городов, сигналим, включаем песню Виктора Цоя „Перемен“ и из окон своих авто показываем руки с белой ленточкой. Создадим атмосферу свободы в своем городе, покажем, что мы — сила, что перемены — это, что уже не остановить!” — сказано в сообщении.
Напомним, в Минске на проспекте Независимости — центральной улице города — устроили акцию в поддержку двух звукооператоров, которых посадили на 10 суток за то, что они включили песню Виктора Цоя “Перемен!” на концерте, организованном властями.