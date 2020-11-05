Вибори та референдуми у США: штат Род-Айленд проголосував за те, щоб прибрати з офіційної назви згадку про часи рабства

В ході виборів — крім обрання президента країни, членів Конгресу США і губернаторів ряду штатів — жителям Род-Айленда було запропоновано визначитися і з його назвою, яка, як вважають активісти, “несе в собі нагадування про економічне становленні на основі рабства”. Цю ініціативу підтримала губернаторка штату Джина Раймондо. Таке “нагадування”, зазначила вона, пов’язує штат з “ганебним минулим”. З цим в ході виборів погодилися, за даними NBC, 52,9% виборців штату, що взяли в них участь, які підтримали таким чином пропозицію про зміну його назви, яка проіснувала з XVII століття.

Аналогічна спроба, зроблена в 2010 році, отримала підтримку лише 22% виборців. З тих пір, як зазначають місцеві коментатори, багато американців кардинально переглянули своє ставлення до історії країни, і деякі її події, які раніше вважалися героїчними, тепер розглядаються з позицій прояву расової ненависті і работоргівлі.

Розташований на березі Атлантичного океану Род-Айленд входить в регіон Нова Англія. Він є найменшим за площею штатом США.

Нагадаємо, згідно з даними The New York Times, лідер президентських перегонів — Джозеф Байден, який набирає 253 голоси вибірників, у чинного глави держави Дональда Трампа — 214 голосів. Для перемоги — кандидат повинен отримати 270 голосів Колегії вибірників.