Вибори та референдуми у США: штат Род-Айленд проголосував за те, щоб прибрати з офіційної назви згадку про часи рабства

ukru
14:10 • 29158 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

10:24 • 74922 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 104101 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 106545 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 136324 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 121800 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 122590 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123150 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107051 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113622 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 112191 перегляди
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

10:59 • 52581 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

11:04 • 63742 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 87336 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 83501 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 34205 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 44897 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 46501 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 136332 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 109598 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 27842 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 38505 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 103175 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 121771 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 121373 перегляди
Актуальне
Вибори та референдуми у США: штат Род-Айленд проголосував за те, щоб прибрати з офіційної назви згадку про часи рабства

Вибори та референдуми у США: штат Род-Айленд проголосував за те, щоб прибрати з офіційної назви згадку про часи рабства

Київ • УНН

 • 14977 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Штат Род-Айленд, який поки ще офіційно називається Род-Айленд і плантації Провіденс, за підсумками загальних виборів, які пройшли 3 листопада в США, скоротить свою назву і тепер називатиметься просто Род-Айленд. Про це повідомила телекомпанія NBC, пише УНН.

В ході виборів — крім обрання президента країни, членів Конгресу США і губернаторів ряду штатів — жителям Род-Айленда було запропоновано визначитися і з його назвою, яка, як вважають активісти, “несе в собі нагадування про економічне становленні на основі рабства”. Цю ініціативу підтримала губернаторка штату Джина Раймондо. Таке “нагадування”, зазначила вона, пов’язує штат з “ганебним минулим”. З цим в ході виборів погодилися, за даними NBC, 52,9% виборців штату, що взяли в них участь, які підтримали таким чином пропозицію про зміну його назви, яка проіснувала з XVII століття.

Аналогічна спроба, зроблена в 2010 році, отримала підтримку лише 22% виборців. З тих пір, як зазначають місцеві коментатори, багато американців кардинально переглянули своє ставлення до історії країни, і деякі її події, які раніше вважалися героїчними, тепер розглядаються з позицій прояву расової ненависті і работоргівлі.

Розташований на березі Атлантичного океану Род-Айленд входить в регіон Нова Англія. Він є найменшим за площею штатом США.

Нагадаємо, згідно з даними The New York Times, лідер президентських перегонів — Джозеф Байден, який набирає 253 голоси вибірників, у чинного глави держави Дональда Трампа — 214 голосів. Для перемоги — кандидат повинен отримати 270 голосів Колегії вибірників.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92