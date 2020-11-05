Выборы и референдумы в США: штат Род-Айленд проголосовал за то, чтобы убрать из официального названия память о временах рабства

В ходе выборов — помимо избрания президента страны, членов Конгресса США и губернаторов ряда штатов — жителям Род-Айленда было предложено определиться и с его названием, которое, как посчитали активисты, “несет в себе напоминание об экономическом становлении на основе рабства”. Эту инициативу поддержала губернатор штата Джина Раймондо. Такое “напоминание”, указала она, связывает штат с “позорным прошлым”. С этим в ходе выборов согласились, по данным NBC, 52,9% принявших в них участие избирателей штата, поддержавших таким образом предложение об изменении его названия, просуществовавшего с XVII века.

Аналогичная попытка, предпринятая в 2010 году, получила поддержку лишь 22% избирателей. С тех пор, как отмечают местные комментаторы, многие американцы кардинально пересмотрели свое отношение к истории страны, и некоторые ее события, ранее считавшиеся героическими, теперь рассматриваются с позиций проявления расовой ненависти и работорговли.

Расположенный на берегу Атлантического океана Род-А́йленд входит в регион Новая Англия. Он является самым маленьким по площади штатом США.

Напомним, согласно данным The New York Times, лидер президентской гонки — Джозеф Байден, набирающий 253 голоса выборщиков, у действующего главы государства Дональда Трампа — 214 голосов. Для победы — кандидат должен получить 270 голосов Коллегии выборщиков.