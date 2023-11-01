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Вибори нового генсека НАТО: один з фаворитів - прем’єр Нідерландів Рютте

Київ • УНН

 • 186309 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте є одним із фаворитів на пост глави НАТО. Про це пише Politico, передає УНН.

Вибори нового генсека НАТО: один з фаворитів - прем’єр Нідерландів Рютте

Деталі

Джерела видання в європейських урядах стверджують, що Рютте може отримати широку підтримку. Особливо серед країн східного флангу Альянсу, оскільки для них важливо, щоб майбутній кандидат продовжив підтримку України.

Однак видання наголошує, що нового главу НАТО мають погодити США, які є найважливішим членом блоку. І на даному етапі щодо Рютте немає згоди серед американських законодавців. Сенатори від республіканців та демократів в коментарях Politico сказали, що поки не мають інформації щодо його призначення та хотіли б розглянути більш широке коло людей.

Нагадаємо

Марк Рютте, який керує п'ятою за величиною економікою ЄС протягом 13 років, зацікавлений у переході до НАТО, враховуючи, що його кар'єра в національній політиці закінчиться після загальних виборів у країні 22 листопада. У неділю він розповів про свої амбіції в інтерв'ю радіостанції Den Haag FM, заявивши, що посада генерального секретаря була б для нього цікавою.

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