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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Выборы нового генсека НАТО: один из фаворитов - премьер Нидерландов Рютте

Киев • УНН

 • 186309 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте является одним из фаворитов на пост главы НАТО. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Выборы нового генсека НАТО: один из фаворитов - премьер Нидерландов Рютте

Детали

Источники издания в европейских правительствах утверждают, что Рютте может получить широкую поддержку. Особенно среди стран восточного фланга Альянса, поскольку для них важно, чтобы будущий кандидат продолжил поддержку Украины.

Однако издание отмечает, что нового главу НАТО должны согласовать США, которые являются важнейшим членом блока. И на данном этапе по Рютте нет согласия среди американских законодателей. Сенаторы от республиканцев и демократов в комментариях Politico сказали, что пока не имеют информации о его назначении и хотели бы рассмотреть более широкий круг людей.

Напомним

Марк Рютте, который руководит пятой по величине экономикой ЕС в течение 13 лет, заинтересован в переходе в НАТО, учитывая, что его карьера в национальной политике закончится после всеобщих выборов в стране 22 ноября. В воскресенье он рассказал о своих амбициях в интервью радиостанции Den Haag FM, заявив, что должность генерального секретаря была бы для него интересной.

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