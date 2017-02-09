Вибори на Донбасі за присутності окупаційних військ є неможливими - П.Порошенко (розширено)

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 43247 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 108560 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 114771 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 100327 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 118831 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 79583 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 88968 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97294 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88762 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 207543 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
1м/с
33%
Популярнi новини

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня, 03:13 • 16808 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 24351 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 24244 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 25562 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 17001 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 114786 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 207553 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 359475 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 294913 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 403806 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 24562 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 22113 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 100336 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 27981 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 32755 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Вибори на Донбасі за присутності окупаційних військ є неможливими - П.Порошенко (розширено)

Київ • УНН

 • 3468 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Проведення виборів на Донбасі за присутності окупаційних військ є неможливим. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі з прем'єр-міністро Греції Алексісом Ципрасом, передає УНН.

Вибори на Донбасі за присутності окупаційних військ є неможливими - П.Порошенко (розширено)

“Проведення виборів на окупованій території за присутності окупаційних іноземних військ є твердо та абсолютно неможливим. Це позиція перша. Позиція друга: не можна порівнювати окупацію сходу України російською армією і ситуацію в НДР”, — цитує Президента його речник С.Цеголко у Facebook.

Президент нагадав, що виведення російських окупантів є необхідною умовою для проведення виборів. “І однією з умов є безпековий компонент, який є в середині "дорожньої карти" із врегулювання ситуації з російською агресією. І виведення російських військ є абсолютно необхідною умовою”, - додав він.

Водночас П.Порошенко засудив дії нардепа Олексія Гончаренка: “разом з тим є абсолютно неприйнятна подібна поведінка народного депутата. Це є його приватною позицією. Вона була засуджена, наскільки мені відомо, фракцією і не відображає позицію політичної сили”.

Нагадаємо, посол Німеччини повідомив ЗМІ, що вибори на окупованому Донбасі можна провести і без попереднього гарантування безпеки. Після цього Надзвичайного і Повноважного посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля було викликано до Міністерства закордонних справ України для отримання пояснень щодо його висловлювань про вибори на Донбасі.

Як повідомляв УНН, у МЗС України наголосили послу Німеччини на неприпустимості проведення виборів на Донбасі.

Водночас у зовнішньо-дипломатичному наголосили, що в Україні високо цінують зусилля офіційного Берліна, у тому числі у "нормандському форматі", спрямованих на повернення миру на Донбас та припинення російської агресії проти України.

У МЗС ФРН прокоментували слова посла в Україні щодо можливості проведення виборів на Донбасі, вказавши на відданість мінському процесу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,521.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,605.60