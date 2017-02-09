Выборы на Донбассе в присутствии оккупационных войск невозможны - П.Порошенко (расширено)

"Проведение выборов на оккупированной территории в присутствии оккупационных иностранных войск является твердо и абсолютно невозможным. Это позиция первая. Позиция вторая: нельзя сравнивать оккупацию востока Украины русской армией и ситуацию в ГДР", - цитирует Президента его пресс-секретарь С.Цеголко в Facebook.

Президент напомнил, что вывод российских оккупантов является необходимым условием для проведения выборов. "И одним из условий является компонент безопасности, который есть в середине "дорожной карты" по урегулированию ситуации с российской агрессией. И вывод российских войск является абсолютно необходимым условием", - добавил он.

В то же время П.Порошенко осудил действия нардепа Алексея Гончаренко: "вместе с тем абсолютно неприемлемо подобное поведение народного депутата. Это является его частной позицией. Она была осуждена, насколько мне известно, фракцией и не отражает позицию политической силы".

Напомним, посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности. После этого Чрезвычайного и Полномочного посла Германии в Украине Эрнста Райхеля вызвали в Министерство иностранных дел Украины для получения объяснений относительно его высказываний о выборах на Донбассе.

Как сообщал УНН, в МИД Украины отметили после Германии недопустимость проведения выборов на Донбассе.

В то же время во внешне-дипломатическом отметили, что в Украине высоко ценят усилия официального Берлина, в том числе в "нормандском формате", направленные на возвращение мира на Донбасс и прекращение российской агрессии против Украины.

В МИД ФРГ прокомментировали слова посла в Украине относительно возможности проведения выборов на Донбассе, указав на преданность минскому процессу.