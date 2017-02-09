Вибори на Донбасі за присутності окупаційних військ є неможливими - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Проведення виборів на Донбасі за присутності окупаційних військ є неможливим. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі з прем'єр-міністро Греції Алексісом Ципрасом, передає УНН.
"Проведення виборів на Донбасі за присутності окупаційних військ є неможливим", цитує Президента його речник С.Цеголко у Twitter.
Нагадаємо, посол Німеччини повідомив ЗМІ, що вибори на окупованому Донбасі можна провести і без попереднього гарантування безпеки. Після цього Надзвичайного і Повноважного посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля було викликано до Міністерства закордонних справ України для отримання пояснень щодо його висловлювань про вибори на Донбасі.
Як повідомляв УНН, у МЗС України наголосили послу Німеччини на неприпустимості проведення виборів на Донбасі.
Водночас у зовнішньо-дипломатичному наголосили, що в Україні високо цінують зусилля офіційного Берліна, у тому числі у "нормандському форматі", спрямованих на повернення миру на Донбас та припинення російської агресії проти України.
У МЗС ФРН прокоментували слова посла в Україні щодо можливості проведення виборів на Донбасі, вказавши на відданість мінському процесу.