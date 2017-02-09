Выборы на Донбассе в присутствии оккупационных войск невозможны - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Проведение выборов на Донбассе в присутствии оккупационных войск невозможно. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, передает УНН.
"Проведение выборов на Донбассе при присутствии оккупационных войск невозможно", цитирует Президента его пресс-секретарь С.Цеголко в Twitter.
Напомним, посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности. После этого Чрезвычайного и Полномочного посла Германии в Украине Эрнста Райхеля вызвали в Министерство иностранных дел Украины для получения объяснений относительно его высказываний о выборах на Донбассе.
Как сообщал УНН, в МИД Украины сообщили послу Германии о недопустимости проведения выборов на Донбассе.
В то же время в МИД отметили, что в Украине высоко ценят усилия официального Берлина, в том числе в "нормандском формате", направленные на возвращение мира на Донбасс и прекращение российской агрессии против Украины.
В МИД ФРГ прокомментировали слова посла в Украине относительно возможности проведения выборов на Донбассе, указав на преданность минскому процессу.