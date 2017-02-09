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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Выборы на Донбассе в присутствии оккупационных войск невозможны - П.Порошенко

Киев • УНН

 • 12260 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Проведение выборов на Донбассе в присутствии оккупационных войск невозможно. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, передает УНН.

Выборы на Донбассе в присутствии оккупационных войск невозможны - П.Порошенко

"Проведение выборов на Донбассе при присутствии оккупационных войск невозможно", цитирует Президента его пресс-секретарь С.Цеголко в Twitter.

Напомним, посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности. После этого Чрезвычайного и Полномочного посла Германии в Украине Эрнста Райхеля вызвали в Министерство иностранных дел Украины для получения объяснений относительно его высказываний о выборах на Донбассе.

Как сообщал УНН, в МИД Украины сообщили послу Германии о недопустимости проведения выборов на Донбассе.

В то же время в МИД отметили, что в Украине высоко ценят усилия официального Берлина, в том числе в "нормандском формате", направленные на возвращение мира на Донбасс и прекращение российской агрессии против Украины.

В МИД ФРГ прокомментировали слова посла в Украине относительно возможности проведения выборов на Донбассе, указав на преданность минскому процессу.

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