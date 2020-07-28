Вибори на Донбасі не можуть відбуватися за російським сценарієм – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Вибори на окупованій території Донецької та Луганської областей не можуть відбуватися за російським сценарієм, а повинні пройти згідно з Конституцією України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
“Вибори на території окупованої частини Донецької та Луганської області не можуть бути за російським сценарієм, вони можуть бути тільки за українською Конституцією, за українським законодавством й за європейськими нормами, які є у виборчому процесі”, — сказав Данілов.
За його словами, вибори на окупованих територіях можуть відбуватися після їх повернення під контроль України.
“Є розуміння, як це має відбутися — спочатку безпека, кордон, українські стяги над українськими дільницями, і це українська територія, а не територія, яка є тимчасово окупована окупантом”, — наголосив Данілов.
Нагадаємо, Україна прагне повного відновлення дії українського законодавства на всьому Донбасі.