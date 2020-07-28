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Выборы на Донбассе не могут проходить по российскому сценарию - Данилов

Выборы на Донбассе не могут проходить по российскому сценарию - Данилов

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Выборы на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей не могут проходить по российскому сценарию, а должны пройти согласно Конституции Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Выборы на территории оккупированной части Донецкой и Луганской области не могут быть по российскому сценарию, они могут быть только по украинской Конституции, по украинскому законодательству и по европейским нормам, которые есть в избирательном процессе", - сказал Данилов.

По его словам, выборы на оккупированных территориях могут проходить после их возвращения под контроль Украины.

"Есть понимание, как это должно произойти - сначала безопасность, граница, украинские флаги над украинскими участками, и это украинская территория, а не территория, которая является временно оккупированной оккупантом", - отметил Данилов.

Напомним, Украина стремится к полному восстановлению действия украинского законодательства на всем Донбассе.

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