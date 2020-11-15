Вибори мерів міст: в ОПОРІ фіксують порушення таємниці голосування та незаконну видачу бюлетенів

“У проміжок часу між 12 та 16 годинами представники організації не зафіксували інцидентів із ознаками безпосередньої фальсифікації волевиявлення громадян, але на окремих дільницях фіксувалися спроби незаконної видачі або отримання виборчих бюлетенів, а також порушення таємниці голосування з боку самих виборців”, - йдеться в повідомленні.

За даними дослідження ОПОРИ, на 3,79% дільниць були зафіксовані поодинокі спроби членів ДВК незаконно видати бюлетені громадянам, які не пред’явили належних документів або намагалися проголосувати за інших осіб. Присутність спостерігачів під час незаконних спроб отримати виборчі бюлетені, як правило, відігравала важливе значення для припинення правопорушення. На інших дільницях таких інцидентів не було зафіксовано.

Вказано також, що на 3,03% ДВК виявлені випадки демонстрації виборцями змісту свого волевиявлення. Це порушення часто було пов’язано із недотриманням ними порядку голосування у кабіні для таємного голосування, додали в ОПОРІ.

Також спроби фотографування виборцями свого бюлетеня зафіксовані на 3,03% дільницях, охоплених дослідженням ОПОРИ.

Зазначається, що як засвідчує досвід попередніх виборів, фотографування виборцями своїх бюлетенів може бути частиною незаконного контролю за голосуванням виборців, які попередньо отримали матеріальну вигоду за голос.

"Процес голосування з 12 до 16 години не супроводжувався інцидентами щодо незаконного вкидання виборчих бюлетенів (пачками) у скриньку для голосування. Такі інциденти не зафіксовані на жодній виборчій дільниці", - додали спостерігачі.

У звітний період 11,36% спостерігачів ОПОРИ, постійно присутніх на репрезентативній кількості виборчих дільниць, повідомили про наявність незначних порушень у процесі голосування. Суттєві порушення, які можуть вплинути на результати голосування, були виявлені на 0,76% дільниць. Натомість на 87,88% дільниць, на думку спостерігачів, не було порушень, які би могли вплинути на результати голосування.

"Дані оцінки спостерігачів засвідчують наявність передумов для належного завершення процесу повторного голосування і відсутність на поточний момент критичних викликів для його законності й демократичності", - вказали в ОПОРІ.

Окремо зазначається, що з моменту початку роботи ДВК в день повторного голосування на виборах міських голів спостерігачі ОПОРИ виявили і верифікували 75 порушень виборчого законодавства. Ключовими порушеннями стали випадки неналежного забезпечення приміщень для голосування, включаючи порушення вимог Виборчого кодексу та урядового порядку реалізації протиепідеміологічних заходів, недотримання вимоги щодо видачі бюлетенів двома членами ДВК, неналежне зберігання виборчих бюлетенів, та низка процедурних порушень.

Нагадаємо, за даними спостерігачів, у перші години другого туру виборів мерів у семи містах України виборчий процес характеризується низькою активністю виборців, однак відбувається з дотриманням законних процедур та в безконфліктній атмосфері.



