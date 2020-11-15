Выборы мэров городов: в ОПОРЕ фиксируют нарушения тайны голосования и незаконную выдачу бюллетеней

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Между 12 и 16 часами во время голосования в день второго тура выборов мэра в семи городах Украины не зафиксировано инцидентов с признаками непосредственной фальсификации, впрочем на отдельных участках были попытки незаконной выдачи бюллетеней, а также нарушение тайны голосования со стороны самих избирателей. В отчетный период 11,36% наблюдателей ОПОРЫ на участках сообщили о незначительных нарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе Гражданской сети ОПОРА, передает УНН.