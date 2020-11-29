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Вибори мера у Чернівцях: фіксують фотографування бюлетенів на дільницях

Вибори мера у Чернівцях: фіксують фотографування бюлетенів на дільницях

Київ • УНН

 • 15775 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Чернівцях спостерігачі фіксують фотографування бюлетенів на дільницях. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Громадянської мережі ОПОРА.

"У Чернівцях на виборчих дільницях №730520, 730466, 730510, 730462 спостерігачі ОПОРИ фіксують фотографування виборчих бюлетенів", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на виборчій дільниці № 730520 виборець вів відеозйомку, коли отримував бюлетень, та продовжив знімати під час його заповнення в кабінці для таємного голосування. На зауваження спостерігача не відреагував, у зв'язку з чим було повідомлено поліцію. Представники поліції попросили цього виборця показати відео, факту порушення таємниці голосування не було.

На виборчій дільниці №730466, як зазначається, зафіксовано фотографування бюлетеню перед вкиданням його у скриньку. Порушниця швидко покинула дільницю, тому суб’єкти виборчого процесу не встигли швидко зреагувати.

Окрім того, на виборчій дільниці №730510 спостерігач помітив, як виборець вийшов з кабінки для голосування, підійшов до виборчої скриньки, сфотографував бюлетень та вкинув його у скриньку. Член комісії зробив зауваження, виборець одразу покинув приміщення для голосування.

На виборчій дільниці №730462, як повідомляється, жінка не зайшла в кабінку для голосування, поставила галочку та сфотографувала бюлетень, потім попросила чоловіка її сфотографувати біля скриньки. Члени комісії зробили їй зауваження та роз’яснили, що фотографування бюлетенів є порушенням виборчого законодавства.

На‌ ‌дільниці №730543 виборець сфотографував бюллетень. Поліція опитала виборця про мету фотографування. Виявилося, що сфотографовано пустий бюллетень.

На ВД №730487 спостерігач почув звук спалаху в одній з кабінок для голосування. Він звернувся до виборчині, яка одразу видалила фото. Комісія та поліція не встигли відреагувати.

Додамо, 29 листопада у Чернівцях повторно голосують на виборах міського голови. У “другий тур” пройшли Роман Клічук від партії “Єдина альтернатива” та Віталій Михайлішин, який кандидує від “Команда Михайлішина”.

У повторному голосуванні загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 185,5 тис. виборців.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше, як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 4 грудня 2020 року включно.

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