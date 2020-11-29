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Выборы мэра в Черновцах: фиксируют фотографирование бюллетеней на участках

Выборы мэра в Черновцах: фиксируют фотографирование бюллетеней на участках

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Черновцах наблюдатели фиксируют фотографирования бюллетеней на участках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Гражданской сети ОПОРА.

"В Черновцах на избирательных участках №730520, 730466, 730510, 730462 наблюдатели ОПОРЫ фиксируют фотографирование избирательных бюллетеней", - говорится в сообщении.

Указано, что на избирательном участке №730520 избиратель вел видеосъемку, когда получал бюллетень, и продолжил снимать во время его заполнения в кабинке для тайного голосования. На замечание наблюдателя не отреагировал, в связи с чем было сообщено полиции. Представители полиции попросили этого избирателя показать видео, факта нарушения тайны голосования не было.

На избирательном участке №730466, как указано, зафиксировано фотографирование бюллетеня перед вбросом его в ящик. Нарушительница быстро покинула участок, поэтому субъекты избирательного процесса не успели быстро среагировать.

Кроме того, на избирательном участке №730510 наблюдатель заметил, как избиратель вышел из кабинки для голосования, подошел к избирательной урне, сфотографировал бюллетень и бросил его в урну. Член комиссии сделал замечание, избиратель сразу покинул помещение для голосования.

На избирательном участке №730462, как сообщается, женщина не зашла в кабинку для голосования, поставила галочку и сфотографировала бюллетень, потом попросила мужа ее сфотографировать у ящика. Члены комиссии сделали ей замечание и разъяснили, что фотографирование бюллетеней является нарушением избирательного законодательства.

На участке №730543 избиратель сфотографировал бюллетень. Полиция опросила избирателя о цели фотографирования. Оказалось, что сфотографирован пустой бюллетень.

На ВД №730487 наблюдатель услышал звук вспышки в одной из кабинок для голосования. Он обратился к избирательнице, которая сразу удалила фото. Комиссия и полиция не успели отреагировать.

Добавим, 29 ноября в Черновцах повторно голосуют на выборах городского головы. Во "второй тур" прошли Роман Кличук от партии "Единая альтернатива" и Виталий Михайлишин, который является кандидатом от "Команды Михайлишина".

В повторном голосовании в целом смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тыс. избирателей.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее, чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря 2020 года включительно.

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