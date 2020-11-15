Вибори мера Сум: на одній із дільниць через коронавірус всі голосують за місцем перебування

“Всі виборці, закріплені за виборчою дільницею № 590996, голосують за місцем перебування. Така ситуація, за словами голови ДВК, пов’язана з епідемічною ситуацією у місті Суми та станом здоров’я виборців”, — йдеться в повідомленні.

Як пояснила очільниця Сумської міської ТВК Ірина Гончаренко, виборці виборчої дільниці переважно мешкають у Пансіонаті для ветеранів війни та праці, власне, де і розташована дільниця.

“У них там є ковідні. Ми їм також дали більшу кількість захисних халатів. Вони (члени ДВК — ред.) будуть по палатах ходити, всі там будуть "по витягу“ голосувати”, — заявила Ірина Гончаренко.

Додамо, що очільниця ДВК № 590996 Галина Дегтярьова повідомила, що дільниця створена у Сумському геріатричному Пансіонаті для ветеранів війни та праці, в якому введено карантин. “Адміністрація закладу та "підопічні“ звернулись до нас із заявою, щоб всі підопічні проголосували за місцем перебування. У них боксова система. Кожен зі своєї кімнати, свого боксу проголосує. На дільниці як такого не буде (голосування — ред.)”, — пояснила очільниця ДВК.

Зазначимо, що ОПОРА фіксує порушення з видачею бюлетенів у Луцьку.



