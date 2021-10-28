Вибори мера Харкова в один тур малоймовірні – політолог
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вибори мера Харкова з більшою ймовірністю відбудуться у два тури. Про це в коментарі УНН розповів експерт Українського інституту політики Микола Спиридонов.
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"90%, що буде другий тур, і в ньому буде Терехов та Добкін. І лише 10%, що буде дострокова перемога Терехова, і що другий тур не відбудеться", - сказав він.
У разі перемоги Терехову доведеться грати за правилами Банкової, припускає Спиридонов, називаючи тимчасового мера прийнятним кандидатом для "слуг народу".
"Банкова намагатиметься отримати шматочок впливу. Наприклад, призначити якихось своїх заступників. У випадку нелояльності, (Банкова - ред.) вдаватиметься до порушення кримінальних справ.
І Терехову доведеться або грати за правилами та узгоджувати свої дії з владою, або мати проблеми", - резюмував він.
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Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня. Якщо жоден із кандидатів не набере більше 50%, другий тур можуть призначити на 21 листопада.
На даний момент є два фаворити передвиборчих перегонів: Ігор Терехов та Михайло Добкін. До того ж, як вважають деякі політологи, Добкін може перемогти Терехова у другому турі.