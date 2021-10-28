Выборы мэра Харькова в один тур маловероятны – политолог

Цитата

"90%, что будет второй тур, и в нем будет Терехов и Добкин. И только 10%, что будет досрочная победа Терехова, и что второй тур не состоится", - сказал он.

В случае победы Терехову придется играть по правилам Банковой, допускает Спиридонов, называя временного мэра приемлемым кандидатом для "слуг народа".

"Банковая будет пытаться получить кусочек влияния. Например, назначить каких-то своих замов. В случаи нелояльности, (Банковая, - ред.) будет прибегать к возбуждению уголовных дел.

И Терехову придется либо играть по правилам, и согласовывать свои действия с властью, либо иметь проблемы", - резюмировал он.

По теме

Выборы мэра Харькова состоятся 31 октября. Если ни один из кандидатов не наберёт больше 50%, второй тур могут назначить на 21 ноября.

На данный момент есть два фаворита предвыборной гонки: Игорь Терехов и Михаил Добкин. Причём, как полагают некоторые политологи, Добкин может победить Терехова во втором туре.