Выборы мэра Харькова в один тур маловероятны – политолог
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Выборы мэра Харькова с большей вероятностью пройдут в два тура. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов.
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"90%, что будет второй тур, и в нем будет Терехов и Добкин. И только 10%, что будет досрочная победа Терехова, и что второй тур не состоится", - сказал он.
В случае победы Терехову придется играть по правилам Банковой, допускает Спиридонов, называя временного мэра приемлемым кандидатом для "слуг народа".
"Банковая будет пытаться получить кусочек влияния. Например, назначить каких-то своих замов. В случаи нелояльности, (Банковая, - ред.) будет прибегать к возбуждению уголовных дел.
И Терехову придется либо играть по правилам, и согласовывать свои действия с властью, либо иметь проблемы", - резюмировал он.
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Выборы мэра Харькова состоятся 31 октября. Если ни один из кандидатов не наберёт больше 50%, второй тур могут назначить на 21 ноября.
На данный момент есть два фаворита предвыборной гонки: Игорь Терехов и Михаил Добкин. Причём, как полагают некоторые политологи, Добкин может победить Терехова во втором туре.