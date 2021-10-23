Вибори мера Харкова: Терехова спробують зробити маріонеткою “Слуги народу” - політолог
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. “Слугам народу” вигідно, аби посаду мера у Харкові здобув Ігор Терехов. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Віктор Бобіренко.
Цитата
“Слуги народу” хочуть примазатися до перемоги Терехова, щоб потім поставити свого секретаря міськради. Для команди зелених головне, щоб Зеленський переобрався на другий термін. А для цього йому потрібна лояльність місцевих еліт.
І ця лояльність буде забезпечуватися наступним чином: ми не заважаємо вам княжити у вас, в Харкові, за умови що там будуть наші смотрящі— той же секретар міськради. Ми вам не заважаємо, а ви підтримуєте Зеленського на виборах, або хоча б показуєте свою нейтральність: м’яку підтримку“, — розповів політолог.
Терехов вже використовує чималий адмінресурс для перемоги, продовжив Бобіренко.
“Адмінресурс уже присутній. Місцеві ЗМІ в один голос розповідають, що Терехов молодець. Що він, мовляв, є продовженням Кернеса, його командою.
Окремі місцеві ЗМІ співають хвалебні оди Терехову за гроші платників податків. У бюджеті міста є така програма: інформування громадян про дії влади. І доступ до неї, серед усіх кандидатів, має лише Терехов”, — каже політолог.
Також Бобіренко не виключає факт можливої фальсифікації результатів виборів.
“Виборчі комісії, по великому рахунку, будуть лояльні до Терехова. Бо вони формуються з бюджетників.
Хоча, думаю, що добкінці (представники кандидата у мери Харкова Михайла Добкіна — ред.) їх обсядуть, і будуть намагатися не дати сфальсифікувати вибори.
Твердо і явно фальсифікувати вибори ніхто не буде. Це будуть робити м’яко, щоб не злити спостерігачів”, — резюмував експерт.
До теми
Критики вважають, що Терехов використовує бюджетні гроші і адмінресурс для особистого піару напередодні виборів мера Харкова, які відбудуться 31 жовтня.
Політологи прогнозують два тури, де ймовірними суперниками будуть Ігор Терехов і Михайло Добкін.