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Выборы мэра Харькова: Терехова попытаются сделать марионеткой "Слуги народа" - политолог

Киев • УНН

 • 20628 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. "Слугам народа" выгодно, чтобы должность мэра в Харькове получил Игорь Терехов. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Виктор Бобиренко.

Выборы мэра Харькова: Терехова попытаются сделать марионеткой "Слуги народа" - политолог

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"Слуги народа" хотят примазаться к победе Терехова, чтобы потом поставить своего секретаря горсовета. Для команды зеленых главное, чтобы Зеленский переизбрался на второй срок. А для этого ему нужна лояльность местных элит.

И эта лояльность будет обеспечиваться следующим образом: мы не мешаем вам княжить у вас, в Харькове, если только там будут наши смотрящие - тот же секретарь горсовета. Мы вам не мешаем, а вы поддерживаете Зеленского на выборах, или хотя бы показываете свою нейтральность: мягкую поддержку", - рассказал политолог.

Терехов уже использует большой админресурс для победы, продолжил Бобиренко.

"Админресурс уже присутствует. Местные СМИ в один голос рассказывают, что Терехов молодец. Что он, мол, является продолжением Кернеса, его командой.

Отдельные местные СМИ поют хвалебные оды Терехову за деньги налогоплательщиков. В бюджете города есть такая программа: информирование граждан о действиях власти. И доступ к ней, среди всех кандидатов, имеет лишь Терехов", - говорит политолог.

Также Бобиренко не исключает факт возможной фальсификации результатов выборов.

"Избирательные комиссии, по большому счету, будут лояльны к Терехову. Потому что они формируются из бюджетников.

Хотя, думаю, что добкинцы (представители кандидата в мэры Харькова Михаила Добкина - ред.) их обсядут, и будут стараться не дать сфальсифицировать выборы.

Твердо и явно фальсифицировать выборы никто не будет. Это будут делать мягко, чтобы не злить наблюдателей", - резюмировал эксперт.

К теме

Критики считают, что Терехов использует бюджетные деньги и админресурс для личного пиара накануне выборов мэра Харькова, которые состоятся 31 октября.

Политологи прогнозируют два тура, где вероятными соперниками будут Игорь Терехов и Михаил Добкин.

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