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Вибори мера Харкова пройдуть у два тури - соціологія

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Вибори міського голови Харкова ймовірно пройдуть в два тури. Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною компанією “HumanResearch”, передає УНН з посиланням на Харківський прес-клуб.

Вибори мера Харкова пройдуть у два тури - соціологія

Так, соціологи визначили двох фаворитів виборів. Це Ігор Терехов і Михайло Добкін.

Зокрема, за Терехова готові віддати свій голос 43,3% харків’ян, а за Добкіна — 20,1%. Йдеться про голоси тих городян, які мають намір йти на вибори.

Таких у Харкові на сьогодні 60%.

Виходячи з даних соцдослідження, можна припустити, що вибори в Харкові пройдуть в два тури, оскільки жоден з фаворитів не набирає більше 50% голосів.

Опитування було проведено компанією Human Research з ініціативи Харківської соціологічної мережі в період з 12 по 22 жовтня 2021 року.

У дослідженні взяли участь 1613 харків’ян. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

По темі

Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня. За прогнозами політологів, є два фаворити — це Ігор Терехов і Михайло Добкін. Вони повинні будуть зустрітися в другому турі.

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