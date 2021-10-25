Вибори мера Харкова пройдуть у два тури - соціологія
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Вибори міського голови Харкова ймовірно пройдуть в два тури. Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною компанією “HumanResearch”, передає УНН з посиланням на Харківський прес-клуб.
Так, соціологи визначили двох фаворитів виборів. Це Ігор Терехов і Михайло Добкін.
Зокрема, за Терехова готові віддати свій голос 43,3% харків’ян, а за Добкіна — 20,1%. Йдеться про голоси тих городян, які мають намір йти на вибори.
Таких у Харкові на сьогодні 60%.
Виходячи з даних соцдослідження, можна припустити, що вибори в Харкові пройдуть в два тури, оскільки жоден з фаворитів не набирає більше 50% голосів.
Опитування було проведено компанією Human Research з ініціативи Харківської соціологічної мережі в період з 12 по 22 жовтня 2021 року.
У дослідженні взяли участь 1613 харків’ян. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,6%.
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Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня. За прогнозами політологів, є два фаворити — це Ігор Терехов і Михайло Добкін. Вони повинні будуть зустрітися в другому турі.