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Выборы мэра Харькова пройдут в два тура - социология

Киев • УНН

 • 23139 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Выборы городского главы Харькова вероятно пройдут в два тура. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической компанией “HumanResearch”, передает УНН со ссылкой на Харьковский пресс-клуб.

Выборы мэра Харькова пройдут в два тура - социология

Так, социологи определили двоих фаворитов выборов. Это Игорь Терехов и Михаил Добкин.

В частности, за Терехова готовы отдать свой голос 43,3% харьковчан, а за Добкина — 20,1%. Речь идет о голосах тех горожан, которые намерены идти на выборы.

Таких в Харькове на сегодня 60%.

Исходя из данных социсследования, можно предположить, что выборы в Харькове пройдут в два тура, поскольку ни один из фаворитов не набирает более 50% голосов.

Опрос был проведен компанией Human Research по инициативе Харьковской социологической сети в период с 12 по 22 октября 2021 года.

В исследовании приняли участие 1613 харьковчан. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,6%.

По теме

Выборы мэра Харькова состоятся 31 октября. По прогнозам политологов, есть два фаворита — это Игорь Терехов и Михаил Добкин. Они должны будут встретиться во втором туре.

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