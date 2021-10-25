Выборы мэра Харькова пройдут в два тура - социология
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Выборы городского главы Харькова вероятно пройдут в два тура. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической компанией “HumanResearch”, передает УНН со ссылкой на Харьковский пресс-клуб.
Так, социологи определили двоих фаворитов выборов. Это Игорь Терехов и Михаил Добкин.
В частности, за Терехова готовы отдать свой голос 43,3% харьковчан, а за Добкина — 20,1%. Речь идет о голосах тех горожан, которые намерены идти на выборы.
Таких в Харькове на сегодня 60%.
Исходя из данных социсследования, можно предположить, что выборы в Харькове пройдут в два тура, поскольку ни один из фаворитов не набирает более 50% голосов.
Опрос был проведен компанией Human Research по инициативе Харьковской социологической сети в период с 12 по 22 октября 2021 года.
В исследовании приняли участие 1613 харьковчан. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,6%.
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