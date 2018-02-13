Вибори голови КСУ знову не відбулися

“Питання щодо продовження виборів Голови Конституційного Суду України знято з розгляду”, — зазначається у повідомленні.

У відділі комунікацій суду також поінформували, що на сьогоднішньому засіданні знято питання про продовження розгляду проекту регламенту КСУ.

Зняли з розгляду, за інформацією суду, і справу щодо конституційності так званого мовного закону “Колесніченка-Ківалова”.

Нагадаємо, у Конституційному суді України вже вчергове не відбулися вибори голови суду. На попередньому засіданні, яке було 23 січня цього року, також не змогли обрати голову.