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Вибори голови КСУ знову не відбулися

Вибори голови КСУ знову не відбулися

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Вибори голови Конституційного суду України сьогодні не відбулися, оскільки це питання було знято з розгляду. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікацій та правового моніторингу КСУ, передає УНН.

“Питання щодо продовження виборів Голови Конституційного Суду України знято з розгляду”, — зазначається у повідомленні.

У відділі комунікацій суду також поінформували, що на сьогоднішньому засіданні знято питання про продовження розгляду проекту регламенту КСУ.

Зняли з розгляду, за інформацією суду, і справу щодо конституційності так званого мовного закону “Колесніченка-Ківалова”.

Нагадаємо, у Конституційному суді України вже вчергове не відбулися вибори голови суду. На попередньому засіданні, яке було 23 січня цього року, також не змогли обрати голову

Українські Національні Новини

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