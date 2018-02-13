Выборы председателя КСУ вновь не состоялось
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Выборы председателя Конституционного суда Украины сегодня не состоялось, поскольку этот вопрос был снят с рассмотрения. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникаций и правового мониторинга КСУ, передает УНН.
"Вопрос о продолжении выборов Председателя Конституционного Суда Украины снят с рассмотрения", - отмечается в сообщении.
В отделе коммуникаций суда также сообщили, что на сегодняшнем заседании снят вопрос о продолжении рассмотрения проекта регламента КСУ.
Сняли с рассмотрения, по информации суда, и дело о конституционности так называемого языкового закона "Колесниченко-Кивалова".
Напомним, в Конституционном суде Украины уже в очередной раз не состоялись выборы председателя суда. На предыдущем заседании, которое было 23 января этого года, также не смогли избрать председателя.