Выборы председателя КСУ вновь не состоялось

"Вопрос о продолжении выборов Председателя Конституционного Суда Украины снят с рассмотрения", - отмечается в сообщении.

В отделе коммуникаций суда также сообщили, что на сегодняшнем заседании снят вопрос о продолжении рассмотрения проекта регламента КСУ.

Сняли с рассмотрения, по информации суда, и дело о конституционности так называемого языкового закона "Колесниченко-Кивалова".

Напомним, в Конституционном суде Украины уже в очередной раз не состоялись выборы председателя суда. На предыдущем заседании, которое было 23 января этого года, также не смогли избрать председателя.