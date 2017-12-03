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Вибори голови Федерації футболу Києва не відбулися

Вибори голови Федерації футболу Києва не відбулися

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Реорганізація громадської організації "Федерація футболу м.Києва" в громадський союз і вибори голови спілки, які були заплановані на 1 грудня, не відбулися, передає УНН.

Делегати Позачерговий конференції ФФК - колективні члени федерації (представники клубів, місцевих футбольних об'єднань і ДЮСШ) не підтримали рішення про реорганізацію (67 голосів "за" при необхідних 72), оскільки не отримали від керівництва федерації вичерпної інформації про її фінансово-господарську діяльність протягом 2015-2017 років.

Про це розповіли журналістам двоє з трьох претендентів на пост лідера київського міського футболу - відомий гравець і тренер Владислав Ващук і громадський діяч і спортивний менеджер Сергій Харченко.

"Відсутність таких даних створює загрозу недостовірного формування та подальшого затвердження передавального акту, за яким все майно і кошти ФФК передаються організації-правонаступнику і затвердження якого є обов'язковою умовою для завершення процедури реорганізації ФФК", - повідомили кандидати.

З вимогою надати детальну інформацію про фінансово-господарську діяльність Федерації футболу Києва колективні члени ФФК звернулися на етапі підготовки Позачергової конференції. Відповідний лист також підтримали два кандидата на пост глави федерації Владислав Ващук і Сергій Харченко, публічно висловлювали свої підозри про можливі фінансові зловживання з боку керівництва ФФК. Однак, голова реорганізаційної комісії і головний бухгалтер організації відмовилися надати для перевірки первинні документи бухгалтерського обліку, про що було повідомлено делегатам Конференції.

Крім того, судячи зі змісту фінансового звіту київської організації, виплата матеріальної допомоги її працівникам може привести до втрати статусу неприбуткової організації. Також існують підозри в нецільовому використанні коштів, наданих Федерацією футболу України на статутну діяльність ФФК.

Саме ці факти і стали причиною відмови частини делегатів Конференції підтримати проведення реорганізації Громадської організації "Федерація футболу м.Києва" в Громадський союз "Федерація футболу м.Києва". Тому відповідне рішення не отримало достатньої кількості голосів.

Не затвердивши пункти порядку денного про реорганізацію, Конференція не могла продовжувати розгляд наступних питань порядку денного, в тому числі щодо проведення виборів керівника організації, про що учасникам зборів повідомив директор юридичного департаменту ФФУ Ігор Грищенко, посилаючись на відповідні юридичні норми.

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