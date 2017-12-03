Выборы председателя Федерации футбола Киева не состоялись
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Реорганизация общественной организации "Федерация футбола г.Киева" в общественный союз и выборы председателя союза, которые были запланированы на 1 декабря, не состоялись, передает УНН.
Делегаты Внеочередной конференции ФФК - коллективные члены федерации (представители клубов, местных футбольных объединений и ДЮСШ) не поддержали решение о реорганизации (67 голосов "за" при необходимых 72), поскольку не получили от руководства федерации исчерпывающей информации о ее финансово-хозяйственной деятельности в течение 2015-2017 годов.
Об этом рассказали журналистам двое из трех претендентов на пост лидера киевского городского футбола - известный игрок и тренер Владислав Ващук и общественный деятель и спортивный менеджер Сергей Харченко.
"Отсутствие таких данных создает угрозу недостоверного формирования и последующего утверждения передаточного акта, по которому все имущество и средства ФФК передаются организации-правопреемнику и утверждение которого является обязательным условием для завершения процедуры реорганизации ФФК", - сообщили кандидаты.
С требованием предоставить подробную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Федерации футбола Киева коллективные члены ФФК обратились на этапе подготовки Внеочередной конференции. Соответствующее письмо также поддержали два кандидата на пост главы федерации Владислав Ващук и Сергей Харченко, публично высказывали свои подозрения о возможных финансовых злоупотреблений со стороны руководства ФФК. Однако, председатель реорганизационные комиссии и главный бухгалтер организации отказались предоставить для проверки первичные документы бухгалтерского учета, о чем было сообщено делегатам Конференции.
Кроме того, судя по содержанию финансового отчета киевской организации, выплата материальной помощи ее работникам может привести к потере статуса неприбыльной организации. Также существуют подозрения в нецелевом использовании средств, предоставленных Федерацией футбола Украины на уставную деятельность ФФК.
Именно эти факты и стали причиной отказа части делегатов Конференции поддержать проведение реорганизации Общественной организации "Федерация футбола г. Киева" в Общественный союз "Федерация футбола г. Киева". Поэтому соответствующее решение не получило достаточного количества голосов.
Не утвердив пункта повестки дня о реорганизации, Конференция не могла продолжать рассмотрение следующих вопросов повестки дня, в том числе по проведению выборов руководителя организации, о чем участникам собрания сообщил директор юридического департамента ФФУ Игорь Грищенко, ссылаясь на соответствующие юридические нормы.