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Вибори до ВР на непідконтрольних територіях після звільнення не повинні проводитися протягом 5-7 років - Аваков

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Вибори до Верховної Ради на непідконтрольних територіях Донбасу після їхнього звільнення не повинні проводитися протягом 5-7 років. Про це сьогодні сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час VIII Національного експертного форуму "Україна: у прагненні до рівноваги", передає кореспондент УНН.

"На моє глибоке переконання, так як на Балканах, вибори в український парламент на окупованих територіях після звільнення не повинні проводитися протягом 5-7 років. Це міжнародна практика. Ми повинні трошки озолонути від змін", - переконаний він.

Водночас, на думку Авакова, місцеві вибори після звільнення мають відбутися для заміни маріонеткової влади.

Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що реінтеграцію Донбасу слід починати після виведення всіх військових з'єзднань РФ і повного встановлення української юрисдикції на окупованій території.

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