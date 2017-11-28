Выборы в ВР на неподконтрольных территориях после освобождения не должны проводиться в течение 5-7 лет - Аваков

"По моему глубокому убеждению, так как на Балканах, выборы в украинский парламент на оккупированных территориях после освобождения не должны проводиться в течение 5-7 лет. Это международная практика. Мы должны немножко остыть от перемен", - убежден он.

Однако, по мнению Авакова, местные выборы после освобождения должны состояться для замены марионеточной власти.

Как сообщал УНН, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что реинтеграцию Донбасса следует начинать после вывода всех военных зьезднань РФ и полного установления украинской юрисдикции на оккупированной территории.