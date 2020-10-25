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Вибори-2020: 40% виборців повідомили, що їм було складно розібратися з бюлетенями

Вибори-2020: 40% виборців повідомили, що їм було складно розібратися з бюлетенями

Київ • УНН

 • 8292 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За даними електорально-поведінкового дослідження Соціологічної групи Рейтинг в день виборів 25 жовтня 2020 року, серед тих, хто голосував на місцевих виборах 40% відповіли, що їм було складно розібратися з бюлетенями, повідомляє УНН.

Так, 13% опитаних повідомили, що їм було дуже складно розібратися з бюлетенями і 27% трохи складно. Водночас 35% виборців сказали, що це було зробити досить легко, і 25% - що дуже легко.

Серед тих, хто голосував більшість вважають, що місцеві вибори важливі для країни (79%). Водночас серед тих, хто на вибори не ходив - так вважають лише половина. Так само виборці оптимістичніше налаштовані щодо майбутнього ніж ті, хто не голосував: 47% виборців вважають, що ситуація у їхньому місті/селі в результаті цих виборів покращиться, 38% вважають, що не зміниться, а серед неголосуючих лише 20% вважають, що ситуація покращиться, водночас більшість (58%) – що не зміниться, 13% - що погіршиться.

Також серед тих, хто не ходив на вибори відносна більшість відчуває розчарування щодо ситуації в країні – це 63%, а 32% серед них відчувають надію. Ті, хто голосував, неоднозначно відповідають на питання: 44% відчувають надію, 51% - розчарування щодо країни.

Загалом серед усіх емоцій у голосуючих переважає надія (51%) та зацікавлення (24%), водночас, у тих, хто не голосував – розчарування (35%).

Довідка: Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 9947 респондентів:
у т.ч. 1200 респондентів методом опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів – опитування тих, хто не голосував на виборах.
Помилка репрезентативності: не більше 2,8%

8747 респондентів, які взяли участь у виборах, на виході з 140 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Для випадкового відбору респондентів була застосована методика сталого кроку.
Помилка репрезентативності: не більше 1,4%

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