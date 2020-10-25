Выборы-2020: 40% избирателей сообщили, что им было сложно разобраться с бюллетенями

Так, 13% опрошенных сообщили, что им было очень сложно разобраться с бюллетенями и 27% немного сложно. В то же время 35% избирателей сказали, что это было сделать довольно легко, и 25% - очень легко.

Среди голосовавших большинство считают, что местные выборы важны для страны (79%). В то же время среди тех, кто на выборы не ходил - так считают лишь половина. Так же избиратели оптимистичнее настроены относительно будущего чем те, кто не голосовал 47% избирателей считают, что ситуация в их городе/селе в результате этих выборов улучшится, 38% считают, что не изменится, а среди неголосующих только 20% считают, что ситуация улучшится, при этом большинство (58%) - что не изменится, 13% - что ухудшится.

Также среди тех, кто не ходил на выборы относительное большинство чувствует разочарование ситуации в стране - это 63%, а 32% из них испытывают надежду. Те, кто голосовал, неоднозначно отвечают на вопрос: 44% испытывают надежду, 51% - разочарование.

В целом среди всех эмоций в голосующих преобладает надежда (51%) и интерес (24%), в то же время у тех, кто не голосовал - разочарование (35%).

Справка: Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 9947 респондентов:

в т.ч. 1200 респондентов методом опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов - опрос тех, кто не голосовал на выборах.

Ошибка репрезентативности: не более 2,8%

8747 респондентов, принявших участие в выборах, на выходе из 140 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Для случайного отбора респондентов была применена методика устойчивого шага.

Ошибка репрезентативности: не более 1,4%