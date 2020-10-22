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Вибори-2020: 30 особам повідомлено про підозру у 21 кримінальному провадженні

Вибори-2020: 30 особам повідомлено про підозру у 21 кримінальному провадженні

Київ • УНН

 • 10356 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На сьогодні за порушення, пов’язані з виборчим процесом, повідомлено про підозру у 21 кримінальному провадженні 30 особам. Про це повідомив радник міністр внутрішніх справ Зорян Шкіряк під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

"Станом на сьогоднішній день співробітниками Національної Поліції розпочато та прийнято до провадження 508 кримінальних проваджень, з яких 253 пов’язані з порушенням виборчого законодавства, а 255 – опосередковано пов’язані з порушенням виборчого законодавства", - сказав Шкіряк.

З його слів, за сьогоднішню добу було розпочато 33 кримінальних провадження, 19 безпосередньо, 14 – опосередковано.

"Загалом повідомлено про підозру у 21 кримінальному провадженні 30 особам, з них за цю добу повідомлено про підозру у двох кримінальних провадженнях. П’яти особам на сьогоднішній день обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Трьом з них – без альтернативи застави, десяти особам – у вигляді особистого зобов’язання, вісім – домашній арешт, п’ять – запобіжний захід не обирався", - додав радник міністра.

Нагадаємо, з 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 6580 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Найбільше - у місті Києві – 800, у Київській – 660, у Львівській області – 484.

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