Вибори-2019: поліція назвала чотири найпоширеніші схеми підкупу виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У поліції зафіксували чотири найпоширеніші схеми підкупу виборців. Про це під час прес-конференції повідомив заступник начальника Департаменту забезпечення діяльності Голови Національної поліції України Максим Цуцкірізде, передає УНН.
"Можна виокремити чотири схеми підкупу (виборців – ред.). Перша – це збір анкетних даних громадян безпосередньо за рахунок проведення соціальних опитувань: задаються питання пріоритетності когось з кандидатів в президенти, встановлюється ця пріоритетність та, якщо громадянин вагається, ці "анкетологи" намагаються переконати його на користь іншого кандидата", - зазначив Цуцкірізде.
Наступна схема, за його словами, полягає у телефонних дзвінках з пропозицією проголосувати за того чи іншого кандидата.
Третьою схемою, як зазначив Цуцкірізде, є надання подарунків з агітаційною символікою.
"Але, як передбачає законодавство, якщо вартість подарунку перевищує 58 грн – це підкуп", - пояснив Цуцкірідзе.
Остання схема, яку зафіксувала поліція, – це виплата матеріальної допомоги за умови голосування за певного кандидата.
Нагадаємо, з початку виборчої кампанії надійшло близько 500 повідомлень про підкуп виборців.