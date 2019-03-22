Выборы-2019: полиция назвала четыре наиболее распространенные схемы подкупа избирателей

"Можно выделить четыре схемы подкупа (избирателей - ред.). Первая - это сбор личных данных граждан непосредственно за счет проведения социальных опросов: задаются вопросы приоритетности кого-то из кандидатов в президенты, устанавливается эта приоритетность и, если гражданин колеблется, эти "анкетологи" пытаются убедить его в пользу другого кандидата", - отметил Цуцкиризде.



Следующая схема, по его словам, заключается в телефонных звонках с предложением проголосовать за того или иного кандидата.

Третьей схеме, как отметил Цуцкиризде, является предоставление подарков с агитационной символикой.



"Но, как предусматривает законодательство, если стоимость подарка превышает 58 грн - это подкуп", - пояснил Цуцкиридзе.



Последняя схема, которую зафиксировала полиция - это выплата материальной помощи при условии голосования за определенного кандидата.



Напомним, с начала избирательной кампании поступило около 500 сообщений о подкупе избирателей.