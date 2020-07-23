Виборчу адресу вже змінили понад тисяча українців - ЦВК

“До 10 вересня є можливість зміни (місця голосування перед місцевими виборамми – ред.). Станом на ранок сьогодні такою можливістю вже скористалися понад тисяча осіб. З них десь 60% скористалися саме за допомогою свого комп’ютера, через інтернет це зробили. Ми не бачимо цих черг, коли в райдержадміністраціях є обмежений доступ в умовах пандемії”, - сказав Гевко.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови №3809 про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році.



