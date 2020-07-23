Избирательный адрес уже изменили более тысячи украинцев - ЦИК

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 1537 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 12191 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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5 марта, 02:32 • 104282 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113693 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118532 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117561 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143350 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104629 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102888 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Избирательный адрес уже изменили более тысячи украинцев - ЦИК

Избирательный адрес уже изменили более тысячи украинцев - ЦИК

Киев  •  УНН

 • 12414 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. По состоянию на сегодняшнее утро уже более тысячи украинцев изменили свой избирательный адрес. Такая возможность для того, чтобы принять участие в местных выборах, будет действовать до 10 сентября. Об этом сообщил в ходе круглого стола член ЦИК Андрей Гевко, передает корреспондент УНН.

"До 10 сентября есть возможность изменения (места голосования перед местными вибораммы - ред.). По состоянию на утро сегодня такой возможностью уже воспользовались более тысячи человек. Из них около 60% воспользовались именно с помощью своего компьютера, через интернет это сделали. Мы не видим этих очередей, когда в райгосадминистрациях ограниченный доступ в условиях пандемии", - сказал Гевко.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3809 о назначении очередных местных выборов в 2020 году.

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