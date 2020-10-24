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Вибір мера Києва вже у першому турі зламає план "слуг" по узурпації влади - політолог

Вибір мера Києва вже у першому турі зламає план "слуг" по узурпації влади - політолог

Київ • УНН

 • 22875 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Щоб зламати план "слуг народу" щодо скасування другого туру виборів у Києві, потрібно проголосувати за мера у першому. Про це політолог Олексій Голобуцький написав на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.

"Щоб зламати план "Б" "слуг" щодо скасування другого туру у Києві, потрібно проголосувати за мера у першому. Зіткнувшись з негативом навколо проекту постанови Ради щодо скасування другого туру виборів, "слуги" заявили, що не будуть її підтримувати. А насправді тільки зробили вигляд, шо "дали задню" – постанова досі не відкликана та висить на сайті парламенту", - зазначає Голобуцький.

На думку політолога, "слуги народу" не відмовились від ідеї скасувати другий тур виборів мера Києва, таким чином "підвісивши" посаду міського голови і призначивши свого голову КМДА, який, по факту, буде керувати містом.

"План "Б" вони собі залишили, і це не дивно...Ймовірний другий тур виборів залишає простір для маневрів та спекуляцій. І для призначення Верещук головою КМДА в умовах, якщо постанова буде ухвалена та Кличка "підвісять", - наголошує Голобуцький.

За словами Олексія Голобуцького, "слуги народу" неодноразово демонстрували вміння "взяти паузу", а потім ухвалити непопулярний закон чи постанову. Навряд цього разу буде інакше. Хіба що голосування киян зробить другий тур непотрібним.

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