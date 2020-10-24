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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 66868 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 93471 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104714 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124451 просмотра

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4 марта, 10:59 • 100438 просмотра

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4 марта, 09:55 • 101361 просмотра

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Выбор мэра Киева уже в первом туре сломает план "слуг" по узурпации власти - политолог

Выбор мэра Киева уже в первом туре сломает план "слуг" по узурпации власти - политолог

Киев  •  УНН

 • 22874 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Чтобы сломать план "слуг народа" об отмене второго тура выборов в Киеве, нужно проголосовать за мэра в первом. Об этом политолог Алексей Голобуцкий написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Чтобы сломать план "Б" "слуг" об отмене второго тура в Киеве, нужно проголосовать за мэра в первом. Столкнувшись с негативом вокруг проекта постановления Рады об отмене второго тура выборов, "слуги" заявили, что не будут его поддерживать. А на самом деле только сделали вид, шо "дали заднюю" - постановление до сих пор не отозвано и висит на сайте парламента", - отмечает Голобуцкий.

По мнению политолога, "слуги народа" не отказались от идеи отменить второй тур выборов мэра Киева, таким образом "подвесив" должность городского головы и назначив своего главу КГГА, по факту, который будет руководить городом.

"План "Б" они себе оставили, и это не удивительно... Вероятный второй тур выборов оставляет пространство для маневров и спекуляций. И для назначения Верещук главой КГГА в условиях, если постановление будет принято и Кличко "подвесят", - отмечает Голобуцкий.

По словам Алексея Голобуцкого, "слуги народа" неоднократно демонстрировали умение "взять паузу", а затем принять непопулярный закон или постановление. Вряд ли на этот раз будет иначе. Разве что голосование киевлян сделает второй тур ненужным.

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