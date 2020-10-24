Выбор мэра Киева уже в первом туре сломает план "слуг" по узурпации власти - политолог
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Чтобы сломать план "слуг народа" об отмене второго тура выборов в Киеве, нужно проголосовать за мэра в первом. Об этом политолог Алексей Голобуцкий написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Чтобы сломать план "Б" "слуг" об отмене второго тура в Киеве, нужно проголосовать за мэра в первом. Столкнувшись с негативом вокруг проекта постановления Рады об отмене второго тура выборов, "слуги" заявили, что не будут его поддерживать. А на самом деле только сделали вид, шо "дали заднюю" - постановление до сих пор не отозвано и висит на сайте парламента", - отмечает Голобуцкий.
По мнению политолога, "слуги народа" не отказались от идеи отменить второй тур выборов мэра Киева, таким образом "подвесив" должность городского головы и назначив своего главу КГГА, по факту, который будет руководить городом.
"План "Б" они себе оставили, и это не удивительно... Вероятный второй тур выборов оставляет пространство для маневров и спекуляций. И для назначения Верещук главой КГГА в условиях, если постановление будет принято и Кличко "подвесят", - отмечает Голобуцкий.
По словам Алексея Голобуцкого, "слуги народа" неоднократно демонстрировали умение "взять паузу", а затем принять непопулярный закон или постановление. Вряд ли на этот раз будет иначе. Разве что голосование киевлян сделает второй тур ненужным.