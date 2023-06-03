Ви питаєте у Гітлера, чи можна потрапити до Освенциму: Єрмак про роботу МКЧХ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю спецпроекту Дмитра Комарова "РІК. За кадром. Офіс Президента" порівняв прохання Міжнародного комітету Червоного Хреста до росії, аби потрапити до українських полонених, з проханням до Гітлера, аби потрапити до Освенциму, передає УНН.
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Єрмак зауважив, що МКЧХ жодного разу не зміг потрапити до жодного українського полоненого.
"Є Міжнародний комітет Червоного Хреста. Він був створений для того, щоб контролювати в яких умовах, в якій ситуації знаходяться полонені під час військових конфліктів. І вони повинні відвідувати, повинні говорити, якщо порушуються права людини. Вони для цього і були створені.
Ми знаємо, що відбувається в цих концтаборах. Це абсолютні концтабори - Оленівка та інші. Жодним чином, жодного разу вони (МКЧХ - Ред.) не потрапили до жодного нашого полоненого", - наголосив Керівник ОП.
Він підкреслив, що українські військові перебувають в полоні у надважких умовах.
"Ви знаєте в якому стані повертаються наші Герої. Декілька разів були люди, які втратили до 60 кг. Мінімально це було 30 кг. Вони (росіяни - Ред.) навіть повертали ввечері, думаючи, щоб ми може не побачили в якому стані (українські військові - Ред.)", - зауважив Керівник ОП.
Цитата
Він зауважив, що МКЧХ виправдовується тим, що росіяни не надають їм дозволу, аби проїхати до таборів з українськими полоненими.
"Вони нам розповідають, що не можуть потрапити, тому що росіяни не дають дозволу. Я навіть не підбирав вирази й питав: "А якщо б це було під час Другої світової війни? Ви у Гітлера питаєте, що ви не можете потрапити до Освенциму?". Вони тоді мовчать, починають розповідати про мандати", - зазначив Керівник ОП.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зазначав, що чим більше російських полонених Україна візьме, то більше наших людей зможе повернути.